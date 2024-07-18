Мексика и Европейский союз открыли двустороннюю Торговую палату в Брюсселе

Мексика и Европейский союз открыли в Брюсселе двустороннюю Торговую палату (MexChamEU) с целью укрепления экономических связей, содействия деловому сотрудничеству и улучшения торговых отношений. Об этом говорится в заявлении мексиканского МИД.

"Создание MexChamEu дополняет усилия по укреплению двусторонней торговли при особом внимание к секторам с высоким потенциалом роста, таким как технологии, сельское хозяйство, производство и возобновляемые источники энергии", - отметили в мексиканском МИД. Там рассчитывают, что открытие Торговой палаты привлечет в страну дополнительные инвестиции.



В заявлении ведомства также говорится, что MexChamEU будет уделять особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса в выходе на новые рынки", а также проводить "политику, способствующую наращиванию торговли, инвестиций и устранению любых барьеров, препятствующих экономическому сотрудничеству".