Финансовый аналитик Ян Арт в беседе с Tsargrad.tv призвал российские финансовые институты брать пример с недружественной Великобритании в вопросах управления национальной валютой. По его мнению, давно пора «коварно укрепить рубль».

Эксперт отметил, что главной задачей британцев является обеспечение стабильности фунта, а это долгосрочные инвестиции и сбережения.

«Потому что хитрая Англия для того, чтобы чужие капиталы припарковывались в фунтах, платит за это некоей условной гарантией уверенности в этом фунте. Это же элементарно. А мы потом говорим: подлые англичане, коварные англичане. Может, нам стать коварными русскими наконец-то и коварно укрепить рубль?» — задался вопросом аналитик.



По его мнению, при выходе девальвации рубля за 10% должно собираться экстренное заседание парламента вместе с правительством, чтобы срочно исправить ситуацию, вплоть до кадровых перестановок.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк до этого заявила, что ключевая ставка в России может вырасти с 16 до 18%, однако не исключено, что Центробанк РФ будет обсуждать целесообразность увеличения ставки более чем на 200 базовых пунктов.

По мнению эксперта, вопрос об уровне ключевой ставки может стать предметом острой дискуссии на заседании совета директоров ЦБ РФ, которое состоится 26 июля. По ее словам, «риторика при этом будет максимально жесткой».