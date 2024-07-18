Юань обогнал евро на рынке торгового финансирования

Доля китайского юаня в международных расчетах через SWIFT составила 4,61%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,14 процентного пункта (п.п.)., свидетельствуют данные мониторинга системы передачи финансовых сообщений.

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Таким образом, доля юаня впервые подросла за два месяца: в апреле она снизилась на 0,17 п.п., а в мае — на 0,05 п.п.

Доля доллара США и евро в международных расчетах по итогам июня снизилась. Объем платежей в долларах США упал на 0,81 п.п. до 47,08%, в евро — на 0,13 п.п до 22,72%. А доля фунта стерлингов, наоборота, подросла — на 0,24 п.п до 7,08%.

На рынке торгового финансирования юань впервые с начала года обогнал евро, став второй по популярности валютой для расчетов. Доля юаня выросла до 5,99% и с 5,08% в июне, доля доллара США — упала на 1,49 п.п. до 83,16%.

Торговое финансирование включает в себя различные методы и средства, помогающие компаниям осуществлять международную торговлю. В их число входят аккредитивы, факторинг, форфейтинг, гарантии и т.д., которые обеспечивают финансирование, управление рисками и улучшение ликвидности для экспортеров и импортеров.