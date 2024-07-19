Рабочая группа советников Европейского союза (ЕС) по международным отношениям обновила санкционные правила в части критериев собственности и контроля над компаниями. На это обратил внимание РБК.

© РИА Новости

Евросоюз на год продлил санкции против Ирана за поддержку России

Как пояснила партнер практики банковского права и финансирования Better Chance Виктория Борткевича, в уточненных «Лучших практиках Европейского союза для эффективной реализации ограничительных мер» критерий владения определяется по правилу «50 процентов и более». При этом правило применяется и к ситуациям, когда совокупная доля владения двух или более подсанкционных лиц в отношении актива превышает установленный порог: например, если организация на 30 процентов принадлежит одному подсанкционному лицу, и на 25 процентов — другому.

Таким образом Евросоюз приблизил свои санкционные правила к американским. Как отмечает издание, американское «правило 50 процентов» в первоначальной редакции было введено в 2008 году, однако в 2014 году принцип был ужесточен.

Ранее Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, введенных в 2014 году.