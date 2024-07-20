Россия уменьшила объем вложений в госбумаги США

Россия в мае 2024 года сократила объем вложений в американские государственные облигации до 45 миллионов долларов. Об этом говорится в документах Министерства финансов США, передает ТАСС.

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Отмечается, что на долгосрочные гособлигации в российских вложениях пришлось 42 миллиона долларов, а на краткосрочные — 3 миллиона долларов.

РФ в апреле незначительно сократила вложения в госбумаги США до $46 млн

Ранее, в апреле, показатель общий объем российских вложений в американские гособлигации составлял 46 миллионов долларов.

Россия начала резко сокращать вложения в госдолг США в 2018 году, в марте указанного года их уровень составлял 96 миллиардов, а в мае — уже 14,9 миллиарда. Крупнейшим держателем американских госбумаг остается Япония (1,12 триллиона долларов).