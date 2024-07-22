Сколько поступит в бюджет России от налога на богатых

Объем поступлений в казну от повышенной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для граждан с доходами от 5 млн рублей в год в 2024 году достигнет 181 млрд. Об этом заявила в беседе с «Известиями» директор департамента доходов Министерства финансов Елена Лебединская.

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Речь идет об обновленном прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития, отметила собеседница издания. Он предполагает, что реальные располагаемые доходы населения вырастут на 5,2% в 2024-м. При этом раньше прогнозировался рост на 2,8%. По словам Лебединской, значимых отклонений по повышенной ставке НДФЛ нет, исходя из динамики предыдущих годов.

С 1 января 2021 года в России начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ, называемая налогом для богатых. Теперь НДФЛ для некоторых лиц стал равен 15%.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22%. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Согласно указу, прогрессивную шкалу НДФЛ введут с 1 января 2025 года.