Эксперты объяснили, чем важен законопроект о легализации майнинга

В Государственной Думе рассмотрят законопроект о легализации майнинга цифровых валют в России. Эксперты, опрошенные "РГ", напомнили, что майнинговая индустрия приносит доходы, измеряемые сотнями миллиардов рублей, а Россия находится на втором месте в мире по майнингу. Однако в законодательстве нашей страны пока что нет понятия майнинга, что затрудняет регулирование отрасли и ее налогообложение. Для бизнеса же использование криптовалют и цифровых активов стало насущной необходимостью, особенно в условиях санкций.

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Вопрос о регулировании криптовалют и цифровых активов был поднят президентом РФ Владимиром Путиным на совещании по экономическим вопросам 17 июля. Глава государства поручил урегулировать добычу цифровых валют, налогообложение этой деятельности и тарифные решения. Путин напомнил про успешный пилотный проект с цифровым рублем и подчеркнул, что очень важно "не упустить момент" и своевременно настроить регулирование и инфраструктуру для обращения цифровых активов как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами.

Согласно новой версии законопроекта о легализации майнинга, внесенной ранее в Госдуму, майнингом смогут заниматься включенные в соответствующий реестр российские юрлица и ИП. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, но не должны будут превышать установленные лимиты энергопотребления. Кроме того, майнеров обяжут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате их деятельности, об адресах-идентификаторах. Замглавы комитета Госдумы по информполитике, глава РОЦИТ Антон Горелкин пояснил, что это поможет исключить возможность использования цифровой валюты для легализации доходов, полученных преступным путем. Также депутат указал, что легализация оборота криптовалют поможет России и ее союзникам "обходить несправедливые санкции".

В Минфине придерживаются аналогичного мнения. "Принятие закона о майнинге создаст больше возможностей для российского бизнеса за счет расширения линейки финансовых инструментов, используемых в трансграничных расчетах", - объясняют в пресс-службе ведомства.

Как сообщил Путин со ссылкой на Минэнерго, на майнинг цифровых валют в России ежегодно расходуется 16 млрд киловатт-часов, или почти 1,5% общего потребления энергии. Рост добычи криптовалют может привести к неконтролируемому росту потребления электричества. Дефицит мощности уже отмечается в отдельных регионах - в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае. Другой проблемой индустрии майнинга, которую отмечает заместитель начальника контрольного управления ФНС Константин Новоселов, является отсутствие законодательной базы и, следовательно, недекларированные налоги на криптовалютном рынке. На данный момент рассматриваются разные варианты налогообложения для этого вида деятельности: установление акцизов на электроэнергию для добычи криптовалют, налог на прибыль и др.

Также обсуждается присвоение майнингу отдельного кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Как отмечает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа, введение кода ОКВЭД позволит вывести майнеров из теневого сектора экономики, улучшит администрирование их доходов и сбор налогов. Кроме этого, легализация статуса поможет майнерам планировать свою деятельность, включая нагрузку на электросети. Однако, по мнению эксперта, важно найти баланс в регулировании, чтобы не создать чрезмерного давления на отрасль, которое может привести к уходу майнеров в другие юрисдикции или в теневой сектор.

Кроме того, по словам Горелкина, ряд банков считает, что криптовалюта помешает их бизнесу, однако многие уже сейчас готовы встраивать ее в свои процессы. Так, в марте Центробанк рекомендовал банкам минимизировать взаимодействие с криптовалютами, так как операции с "криптой" могут проводиться для отмывания денег или финансирования терроризма.

ЦБ также обеспокоен тем, что мошенники заводят банковские счета на дропов - подставных физлиц, а затем через них обналичивают "крипту". Недавно глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин напомнил, что уже разработан законопроект об уголовной ответственности за дропперство - намеренное предоставление преступникам доступа к своим банковским картам. Чиханчин также отметил, что расчеты в криптовалюте остаются рискованными для участников сделок, но они необходимы бизнесу для выхода на внешний рынок в условиях санкций. Глава Росфинмониторинга считает, что механизм расчета криптовалютой во внешнеэкономической деятельности должен быть запущен хотя бы в экспериментальном порядке.

В свою очередь, политолог Георгий Бовт напомнил, что в мире "крутится" до 10 тысяч криптовалют. Капитализация этого мирового рынка, хотя она и скачет из-за волатильности курса "крипты", составляет порядка 2 трлн долл. (половина приходится на биткоин). Ни один центробанк мира не участвует в эмиссии этих валют. Она, а также дальнейший учет криптовалюты, происходит с помощью децентрализованной системы алгоритмов.

"Криптовалюты функционируют на основе блокчейна - технологии шифрования и хранения данных, распределенных по множеству объединенных в общую сеть компьютеров. Просто так "убить" всю эту систему, даже в масштабах одной страны, не удастся. При усилении нажима регуляторов рынок уйдет полностью в "серую зону" и продолжит функционировать там. Так что процесс лучше возглавить, разработав современное эффективное регулирующее законодательство, чем "плевать" против крипто-ветра", - отметил Бовт.



Тем не менее, члены Ассоциации промышленного майнинга обеспокоены некоторыми положениями законопроекта. В связи с этим 15 июля они направили председателю правительства Михаилу Мишустину и спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину письмо, в котором предложили сразу же после принятия законопроекта включить всех желающих майнеров в реестр в уведомительном порядке. Также одновременно после принятия законопроекта было предложено сформировать в правительственных структурах требования к майнерам для включения в реестр; определить "санитарный" переходный период, в течение которого будет формироваться реестр и требования. Когда будут сформированы и требования, и реестр, участники рынка предлагают провести ревизию майнеров в реестре на соответствие сформулированным требованиям.

"Предложенная процедура поможет в структуризации и "обелении" рынка, уходу с рынка недобросовестных игроков и высвободит так необходимую территориям мощность", - объяснил директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.



По словам заместителя генерального директора по коммуникациям BitRiver Олега Огиенко, промышленный майнинг балансирует энергосистему за счет маневренных мощностей, помогая проходить пиковые нагрузки. Это фактически снижает конечную цену для промпотребителей и способствует снижению выбросов.