Названы сроки полного отказа Евросоюза от российского титана

С января по май 2024 года Европейский союз снизил импорт российского титана на 22 процента, или до 2 тысяч 461 тонны. Эти данные Евростата цитируют «Ведомости».

Если же сравнивать с апрелем, то в мае поставки выросли почти на треть. Например, Франция стала закупать российского титана в 3,4 раза больше, а Италия — более чем в два раза. Германия увеличила закупки на 20 процентов.

Крупнейшим производителем титана в мире является российская компания «ВСМПО-Ависма». До февраля 2022 года от ее поставок на 65 процентов зависел европейский Airbus и на 35 процентов — американский Boeing. После начала СВО обе компании пообещали, что перестанут покупать этот металл у России.

Между тем Евросоюз не стал запрещать закупки российского титана. В 2021 году доля России в его импорте в ЕС достигала 16 процентов для готовых изделий и девяти процентов — для первичного сырья. К 2023 году поставки упали на 20 процентов — до 6 тысяч 410 тонн.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов полагает, что полностью отказаться от российского титана Европейский союз сможет в течение пяти-семи лет без серьезных рисков для его экономики. Однако, если ЕС попробует сделать это раньше, то, возможно, будут сорваны поставки авиалайнеров.

В свою очередь, директор по исследованиям Import Genius Уильям Джордж предупредил, что прекращение поставок из России может угрожать работе предприятий, имеющих решающее значение для европейской национальной обороны и гражданской авиации.

Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков полагает, что в 2024 году импорт российского титана в ЕС может немного вырасти из-за высокого спроса на этот металл. Максим Худалов, напротив, прогнозирует снижение поставок на 6-22 процента по сравнению с 2023 годом.

Весной 2024 года корпорация Airbus получила разрешение использовать российский титан на ее заводах, расположенных в Канаде. Это было сделано, несмотря на санкции, введенные Оттавой в отношении российских поставщиков. Аналогичное разрешение корпорации выдали во Франции.

В середине июня 2024 года выяснилось, что импорт российского титана резко увеличила Испания.