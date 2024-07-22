В Бразилии опасаются обвала фондовой биржи

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может создать угрозу обвала фондовой биржи Бразилии и повлечь риски внутриполитической нестабильности в южноамериканском государстве. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo со ссылкой на сотрудников администрации бразильского лидера Инасиу Лулы да Силвы.

По ее данным, причиной может стать конфликт между странами из-за негативных комментариев президента Бразилии об американском политике. Один из собеседников издания отметил, что Трамп может принять ряд торговых мер, которых будет достаточно, чтобы обрушить фондовую биржу Бразилии, ослабить бразильский реал и вызвать серьезный кризис в стране.

Помощники уже порекомендовали бразильскому президенту воздерживаться от комментариев о ходе предвыборной гонки в Соединенных Штатах, чтобы избежать возможных конфликтов с Трампом.

В администрации бразильского лидера также обеспокоены, что успех Трампа может нести угрозу внутренней стабильности страны из-за его идеологической близости с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которому Лула да Силва нанес поражение на выборах 2022 года.

При этом в бразильском руководстве продолжают рассчитывать на успех соперников Трампа на выборах, пишет газета. В Бразилиа ожидают, что отказ президента США Джо Байдена от переизбрания позволит Демократической партии США и ее новому кандидату "выйти из обороны" и стать более конкурентоспособными в борьбе со сторонниками Трампа.

28 июня Лула да Силва в эфире радиостанции Radio Itatiaia выступил с резкой критикой Трампа и признался, что рассчитывал на победу Байдена на президентских выборах. Он пояснил, что ему не нравятся непредсказуемость Трампа и его угрозы наказывать те страны, которые отказываются от доллара США. Бразильский лидер также заявил, что ему не нравятся "такие бравирующие персоны, как Трамп" и что поведению Трампа "не место в политике".