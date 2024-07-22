Цена нефти Brent опустилась до $82 за баррель впервые с 14 июня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE опустилась до $82 за баррель впервые с 14 июня 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 15:34 мск, цена Brent снижалась на 0,97%, до $82 за баррель.

К 15:38 мск фьючерс на нефть марки Brent замедлил снижение и торговался на уровне $82,05 (-0,91%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре терял 1,37%, опускаясь до $78,02 за баррель.