Цена бензина Аи-95 обновила рекорд 2024 года

Бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подорожал до 75 296 рублей за тонну (+0,4%). Цена топлива находится на этих уровнях впервые с прошлой осени, свидетельствуют данные торгов.

Исторический рекорд стоимости Аи-95 на СПбМТСБ был зафиксирован 7 сентября 2023 года. Тогда цена топлива достигла 76 876 рублей за тонну.

Между тем бензин марки Аи-92 в среду подешевел на 0,98%, до 56 365 рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля упала на 0,12%, до 61 937 рублей за тонну.

Цена мазута за день выросла на 0,58%, до 32 883 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 2,89%, до 29 755 рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных самолетов прибавила 1,15%, до 82 031 рубля за тонну.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина, приостановленный на период с июня по июль, будет автоматически возобновлен с 1 августа.