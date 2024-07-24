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Европейская страна признала отсутствие альтернативы поставкам российской нефти

У Венгрии нет инфраструктуры для замещения поставок нефти из России. Отсутствие альтернативы транзиту российских энергоресурсов через украинскую территорию признал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует Reuters.

Страна ЕС признала отсутствие альтернативы поставкам российской нефти
© Lenta.ru

В июле Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от «Лукойла» по трубопроводу «Дружба», после того как в прошлом месяце Украина ввела запрет на транзит ресурсов от «Лукойла».

«До тех пор пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате компенсации в размере 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира (EPF) за поставки оружия», — пояснил Сийярто.

Дипломат европейской страны в беседе с журналистами пообещал, что Венгрия заблокирует возмещение средств Европейским союзом государствам-членам, предоставившим Украине боеприпасы, до тех пор, пока Киев не разрешит транзит нефти от российского «Лукойла».

«Чтобы покупать нефть или газ из разных источников, нужны трубы, развитая инфраструктура, и если ее нет и никто не помогает нам ее получить, (...) мы не сможем воспользоваться свободой, которую дает нам диверсификация», — пояснил Сийярто.

По данным Politico, Венгрии грозит топливно-энергетический кризис из-за решения Киева. Страна может столкнуться с резким ростом цен на энергоносители и дефицитом электроэнергии.

Экономика
Петер Сийярто
Лукойл
ЕС