Эксперт спрогнозировал, что будет с ключевой ставкой ЦБ до конца года

На заседании Совета директоров Центрального Банка 26 июля ключевая ставка будет повышена до 18%, а в четвертом квартале года может начаться ее постепенное снижение. Об этом "РГ" рассказал доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

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Он пояснил, что новое повышение ключевой ставки станет необходимым шагом для сдерживания инфляционных ожиданий. По данным Центрального банка, инфляционные ожидания существенно возросли, а годовая инфляция к 15 июля достигла 9,19%.

Эксперт также напомнил о действующих ограничениях на кредитование.

Так, с I квартала 2023 года для всех банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций введены прямые ограничения на объем выдаваемых кредитов - макропруденциальные лимиты. С 1 июля 2024 года установлены ограничения на выдачу кредитов наличными, кредитных карт и автокредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой, увеличены надбавки к коэффициентам риска.

"Это направлено на ограничение долговой нагрузки граждан и повышение устойчивости банков", - пояснил Щербаченко.



Дело в том, говорит он, что долги по потребительским кредитам растут, автокредитование также находится на высоком уровне. При этом банки постепенно повышают ставки по кредитам, что ведет к увеличению задолженностей.

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Также с 1 июля 2024 года Центробанк установил надбавки к коэффициентам риска для снижения рискованной практики банков.

"На мой взгляд комбинация повышения ключевой ставки и ограничений на кредитование поможет замедлить темпы инфляции и обеспечить экономическую стабильность в перспективе",- подчеркнул эксперт.



Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что инфляция опустится до 4% в 2026 году. При этом замедляться она начнет, по его словам, уже во второй половине 2024 года и продолжит в течение всего следующего года. В связи с этим, считает Аксаков, Центральный банк начнет снижать ключевую ставку, но делать это будет очень аккуратно.