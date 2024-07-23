Решение ЕС направить доходы от зарубежных активов России на закупку оружия для Украины является «воровскими действиями» и просто «не может остаться без взаимности». Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

После начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В их рамках были заморожены золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что €1,4 млрд из доходов, полученных от суверенных активов России, будет выделено на закупку оружия для Украины.

В Кремле отметили, что российская сторона «безусловно» ответит на этот шаг со стороны Евросоюза.

«Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности», - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он также отметил, что чего-то более худшего, чем решение использовать российские деньги на закупки оружия, «придумать, наверное, сложно». И Москва будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования тех, кто имеет отношение к этому, сообщает РИА Новости.

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«Безусловно, мы будет прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности», - пояснил он.



Ранее директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев назвал маловероятным возвращение западными странами денег России в обозримом будущем. Также он счел большой стратегической ошибкой прямую конфискацию средств, о который задумывается Запад.