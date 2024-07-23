Новак заявил, что Россия не испытывает проблем с оплатой поставок нефти в Китай

Россия не испытывает проблем с оплатой поставок нефти в Китай. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак, передает ТАСС. "Расчеты продолжают осуществляться. В настоящее время нет проблем", - заявил Новак. Также российский вице-премьер добавил, что Москва и Пекин обсудили поставки сжиженного природного газа (СПГ), а еще - ряд совместных проектов в электроэнергетике и угольной отрасли. Коллега Новака, вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян на VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме заявил, что Китай нарастил закупки российской нефти в первом полугодии на 4,8%. До этого президент России Владимир Путин заявил, что поставки российских энергоносителей в Китай достигли рекордных объемов. Отдельно российский лидер похвалил Российско-китайский энергетический бизнес-форум, который обеспечивает прямой и конструктивный диалог между бизнесменами из двух стран.

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