В США провалилась идея построить город-сад

В США приостановлена поддерживаемая Кремниевой долиной инициатива по строительству «зеленого города» для 400 тысяч человек в Калифорнии, сообщает Daily Mail.

Планировалось, что город-сад с cобственной солнечной станцией и фруктовыми садами компании California Forever построят на фермерских землях недалеко от Сан-Франциско. Однако план не был одобрен правительством округа Солано. По словам председателя совета управляющих округа Митча Машберна, несмотря на потребность региона в доступном жилье и хорошо оплачиваемых рабочих местах, проект невозможно реализовать в установленные сроки. В итоге он был отложен в рассмотрении на два года.

Ранее калифорнийские фермеры, земли которых начали скупать для строительства утопического города, обвинили миллиардеров США в рейдерском захвате их сельскохозяйственных угодий. По их словам, компания Flannery Associates, которую финансируют титаны в области технологий, вынуждала некоторых фермеров расстаться с землями через суд, либо натравливая соседей друг на друга.