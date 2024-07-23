Эксперт оценил перспективы поставок российской нефти в Индонезию

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков в разговоре с Рамблером объяснил интерес Индонезии к закупкам российской нефти, а также оценил перспективы заключения сторонами соответствующих договоренностей.

Согласно данным Reuters, ранее индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina включила несколько сортов российской нефти в свой сентябрьский тендер. В последний раз страна осуществляла такие закупки продукции из РФ более 10 лет назад. Один из источников агентства отметил, что Индонезия купит нефть из РФ только в случае, если она будет продана в соответствии с ценовым потолком G7, составляющим 60 долларов за баррель.

В статье Reuters отмечалось, что Индонезия якобы заинтересована в покупке сразу нескольких сортов российской нефти. И это указывает на то, что планируются именно пробные закупки. Они нужны Индонезии, чтобы посмотреть на качество нефти, чтобы посмотреть на логистику и на то, какая экономика у них получится при закупке разных сортов. Поэтому, полагаю, говорить о долгосрочной перспективе здесь пока рано. Тем не менее в дальнейшем Индонезия может стать крупным покупателем российской нефти. Страна ежегодно импортирует порядка 40 млн тонн нефти, и это довольно много. Но вопрос заключается в том, собираются ли там переходить исключительно на российскую нефть, ведь индонезийские заводы настроены под другие сорта, и там ее придется перемешивать, чтобы получить нужные пропорции. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

В Индонезии видят, как Китай и Индия зарабатывают на массовых закупках российской нефти, подчеркнул эксперт.

«Наверное, властям Индонезии хочется зарабатывать так же. Однако ведут себя они очень осторожно. Они долгое время не брали российскую нефть, опасаясь ее «токсичности». В связи с этим они и завели разговор про соблюдение потолка цены», - отметил Юшков.



Пресс-секретарь компании Pertamina отмечал, что закупки российской нефти планируется проводить по механизму ограничения цены, напомнил Юшков.

«Но это заявление абсурдно, ведь потолок цены – это не про покупку нефти. В разъяснение санкционного режима специальная служба при Минфине США – OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) – отмечала, что если до тебя дошла российская нефть, то ты можешь купить ее по любой цене. То есть потолок цены не касается покупателя, он связан с запретом перевозить нефть морским транспортом и страховать перевозку танкером, если нефть стоит более 60 долларов за баррель. А поскольку за доставку отвечает продавец, то есть российская сторона, то потолок цен вообще не касается Индонезии. Право собственности на нефть будет переходить в порту отгрузки, так что все, что касается потолка цены – это проблемы российских компаний. А они используют теневой флот, который этот потолок игнорирует», - заявил специалист.



В случае заключения договоренностей российская нефть пойдет в Индонезию по рыночным ценам, которые при этом подразумевают определенную скидку, добавил аналитик.

«Индонезия хочет купить нефть подешевле, со скидкой. Но для России это тоже выгодно – чем больше покупателей, тем выше конкуренция на рынке за российскую нефть, тем проще будет снижать ту самую скидку. В настоящее время рынок очень сконцентрирован – на Индию и Китай приходится более 80% экспорта российской нефти, так что нам тоже выгодно, чтобы появлялись новые покупатели. Они будут создавать определенный ажиотаж, а мы сможем сокращать скидку», - отметил Юшков, выразив при этом мнение, что стороны смогут договориться о поставках в рамках объявленного тендера лишь в том случае, если Индонезия будет готова приобрести нефть по цене выше 60 долларов за баррель.



Заместитель председателя правительства Александр Новак ранее заявил, что Россия не испытывает проблем с оплатой поставок нефти в Китай.