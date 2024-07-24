МИД РФ анонсировал внедрение карт "Мир" в Иране

РФ рассчитывает, что в ближайшем будущем на территории Ирана заработают карты "Мир" и вопрос сопряжения платежных систем двух стран будет полностью решен. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

© РИА Новости / Алексей Филиппов

"Вопрос сопряжения национальных платежных систем обсуждается в рамках специального механизма двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также регулярных контактов руководителей центральных банков. Рассчитываем, что в ближайшем будущем нам удастся решить все проблемы в этой сфере", - сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется запустить работу карт "Мир" в Иране.



Карта «Мир» может заработать в Китае

В апреле 2024 года МИД Ирана сообщил, что проект по приему карт "Мир" в исламской республике вступил в стадию реализации. В мае 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны ведут переговоры по соединению национальных платежных систем.

Карту "Мир" принимают в 12 странах, однако в 8 из них она действует с ограничениями. Помимо России, без ограничений карта принимается в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии. Внедрить "Мир" планируют Египет, Маврикий и Мьянма. Диалог о внедрении готовы вести еще шесть стран.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.