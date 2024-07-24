В Германии заявили о проблемах с выплатой пенсий

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ойген Шмидт заявил о проблемах с выплатой пенсий проживающим в России гражданам ФРГ из-за санкций против российских банков.

О последствиях антироссийских ограничений говорится в обращении Шмидта к правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«Насколько известно федеральному правительству, из-за санкций, введенных в отношении России и российских банков, возникли ли проблемы с выплатой немецких пенсий лицам, проживающим в России, и что федеральное правительство предпринимает для решения этих проблем, если таковые имеются?» — спрашивал парламентарий.



Ответ на запрос Шмидта предоставила парламентский статс-секретарь Министерства труда и социальных вопросов Германии Керстин Гризе. Она рассказала, что после введения санкций против российских банков весной 2022 года не могли быть проведены около 900 пенсионных выплат.

«По состоянию на конец июня 2024 года из общего числа 2135 пенсионных выплат в трех странах 35 выплат все еще были приостановлены», — рассказала Гризе.



Ранее сообщалось, что страны Евросоюза начали разработку плана на случай возможных санкций США против Raiffeisen. Уточнялось, что на Raiffeisen и европейские регуляторы оказывается колоссальное давление, однако банк продолжает свою «рискованную игру».