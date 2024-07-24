Экономист спрогнозировал, сколько продлятся антироссийские санкции

Антироссийские санкции сохранятся на несколько десятилетий, заявил экономист, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, ограничения в ближайшее время не снимут — их будут игнорировать, но сохранять официально.

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Спустя два-три года после завершения СВО могут быть восстановлены и запущены «Северные потоки», а ушедшие бренды попытаются вернуться на российский рынок, рассуждает экономист. Так, Coca-Cola, IKEA и Starbucks уже продлили действие своих торговых знаков в РФ, отметил Хачатурян.

Тем не менее ждать резкой смены политики Евросоюза на «более разумную» пока рано, резюмировал эксперт.