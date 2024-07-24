В России появится больше игровых консолей из КНР

Российская сторона в предыдущем месяце закупила у КНР игровых консолей и прочего оборудования для видеоигр на рекордную сумму. В общей сложности продукции приобретено на 20,2 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской статслужбы.

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Рост к маю в денежном выражении стал более чем двукратным. На Россию пришлось 2,1% всех поставок из Китая. Государство попало в топ-10 стран-покупателей игровых консолей и сопутствующего оборудования у КНР. В рейтинге оказались Нидерланды (28,8%), Япония (19,9%), США (14,3%), Великобритания (11%), Испания и Австралия (по 3,3%). Суммарный экспорт достиг 942,5 миллиона долларов, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что, по данным «М.Видео-Эльдорадо», за первые четыре месяца 2024 года в России удалось продать около 580 тыс. игровых приставок. Данное значение почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В «Авито» рассказали, что в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года значительно увеличились продажи консолей популярных марок. Так, системы бренда Steam в первые три месяца покупали в 2,3 раза чаще.