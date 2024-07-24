Морские поставки российской нефти ESPO обновили рекорд

Россия в июле нарастила морские поставки нефти ESPO до рекордных 945 тыс. баррелей в сутки (б/с). В годовом выражении прирост составил 7,6%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Kpler.

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Предыдущий максимум был установлен в апреле. Тогда объем поставок ESPO по морю достиг 936 тыс. б/с.

Главным покупателем российской нефти в июле традиционно был Китай. На него пришлось 83% поставок. Отгрузки ESPO по направлению составили 786 тыс. б/с в сутки.

Также фиксируется рост морского экспорта ESPO в Индию. Так, в апреле в азиатскую страну было направлено три партии нефти, в мае — четыре, в июне — шесть. Согласно последним данным, в июле РФ отправила пока пять партий ESPO на индийский рынок.

Накануне Индонезия заявила о готовности купить российскую нефть. Страна не приобретала топливо у РФ более 10 лет.