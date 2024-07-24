Цена бензина Аи-95 обновила рекорд 2024 года

Бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подорожал до 75 296 рублей за тонну (+0,4%). Цена топлива находится на этих уровнях впервые с прошлой осени, свидетельствуют данные торгов. Газета.Ru

Исторический рекорд стоимости Аи-95 на СПбМТСБ был зафиксирован 7 сентября 2023 года. Тогда цена топлива достигла 76 876 рублей за тонну. ТАСС

Вице-премьер российского правительства Александр Новак накануне заявил о том, что с 1 августа в России вновь возобновится запрет на экспорт бензина из страны. В июле данный запрет был временно снят. Правительство рассматривает возможность предложения данной меры ещё и на сентябрь и октябрь. Deita.ru