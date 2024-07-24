Страны Европы призвали ужесточить санкции против России и Белоруссии

Министры финансов и экономики стран Восточной и Северной Европы в совместной статье для газеты Guardian призвали усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию.

В частности, под статьей подписались глава Минфина Эстонии Март Вырклаев, министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, министр экономики Дании Стефани Лосе.

Министры отметили, что государства Восточной и Северной Европы внесли значительный вклад в поддержку Украины, как в финансовом, так и в военном отношении, и будут продолжать делать это столько, сколько потребуется.

Чиновники подчеркнули, что западным странам следует усилить финансовую и военную поддержку Украины, увеличить объемы поставок вооружений и военной техники ВСУ.

Кроме того, полагают главы ведомств, Западу следует вести максимально жесткую санкционную политику по отношению к России.

«Санкции должны быть усилены, в особенности в таких стратегически важных секторах, как энергетика, финансы и технологии, в то время как приведение в исполнение уже существующих санкций должно быть улучшено», — подчеркнули чиновники.



По их мнению, Вашингтону и Брюсселю необходимо усилить работу над закрытием «лазеек», которыми якобы пользуется Россия для обхода западных ограничений.

Также нужно усилить давление на ключевые страны в восточной Азии и на Ближнем Востоке, которые обеспечивают обход санкций, констатировали авторы статьи.