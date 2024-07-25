Китай обратился к США по поводу отношений с РФ

Вашингтону не следует подрывать нормальные экономические и торговые отношения Пекина и Москвы. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

"Право Китая на нормальные экономические и торговые отношения со всеми странами, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды, не должно быть подорвано", - подчеркнул официальный представитель китайской дипмиссии.



В посольстве также добавили, что утверждения США о поддержке Китаем за счет торговли ОПК РФ не имеют под собой оснований.