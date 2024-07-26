Йеллен: США давят на Европу, чтобы оставить активы России замороженными

США оказывают на Европу давление, требуя гарантий того, что российские активы долгое время будут оставаться замороженными.

«США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени», — пишет Reuters со ссылкой на главу американского Минфина Джанет Йеллен.



Ранее сообщалось, что Euroclear переведёт в июле часть доходов от активов России в фонд ЕС для Украины.

Также в Киеве рассказали, на что потратят доходы от замороженных российских активов.