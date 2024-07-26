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Йеллен: США давят на Европу, чтобы оставить активы России замороженными

США оказывают на Европу давление, требуя гарантий того, что российские активы долгое время будут оставаться замороженными.

Йеллен: США давят на Европу, чтобы оставить активы России замороженными
© globallookpress.com
«США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени», — пишет Reuters со ссылкой на главу американского Минфина Джанет Йеллен.

Ранее сообщалось, что Euroclear переведёт в июле часть доходов от активов России в фонд ЕС для Украины.

Также в Киеве рассказали, на что потратят доходы от замороженных российских активов.

Экономика
Джанет Йеллен