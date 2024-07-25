В Кремле объяснили подорожание авиабилетов

Кабмин и Банк России контролируют инфляционные процессы и реализуют ряд мер по сдерживанию роста инфляции. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отреагировав на увеличение стоимости авиабилетов.

"Вы знаете, что таргетирование инфляции – это один из приоритетов. Меры будут разрабатываться, реализовываться, но инфляционные процессы действительно есть", – предупредил он.



В связи с этим Песков подчеркнул, что инфляция, действительно, влияет на увеличение цен в разных отраслях, включая авиаперевозки.

Недавно аналитики Центробанка России вновь повысили прогнозируемые показатели по ключевой ставке, инфляции и ВВП в России на 2024 год. Теперь ожидания по инфляции на этот год увеличили до 6,5% (+1,0 процентного пункта к опросу, который проводили в мае), а на следующий год – до 4,5% (+0,3 процентного пункта). По прогнозам аналитиков, инфляция восстановится в России лишь в 2026 году.

Прогнозы по средней ключевой ставке также были увеличены. Так, на этот год аналитики повысили ставку до 16,8% годовых (+0,9 процентного пункта), на следующий год – до 15,0% годовых (+2,6 процентного пункта), а на 2026 год – до 10,6% годовых (+1,2 процентного пункта). В этом году на 0,3 процентного пункта, то есть до 3,2% увеличится также ВВП. Эксперты ожидают, что с 2025 по 2027 год ВВП будет расти на 1,7–1,8%.