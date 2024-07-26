Что будет с курсом рубля после повышения ключевой ставки

Курс рубля сохранился на прежнем уровне после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.

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Курс юаня расчетами «завтра» на 13.37 мск демонстрирует снижение на 4 копейки, до 11,72 рубля. За минуту до объявления ключевой ставки юань стоил также 11,72 рубля.

На открытии торгов на «Московской бирже» в пятницу рубль подорожал к юаню перед заседанием Банка России по ключевой ставке и перед единым днем уплаты налогов в июле. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6835 рубля (-8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Напомним, что сегодня Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. ЦБ отметил, что инфляция ускорилась и складывается значительно выше прогноза Банка России, который был дан в апреле. По данным регулятора, рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России указал на необходимость в дополнительном ужесточении денежно-кредитной политики для снижения инфляции.