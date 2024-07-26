Понижать не планируется: заявления Набиуллиной по ключевой ставке

Банк России планирует держать ключевую ставку на высоком уровне столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает агентство «Прайм».

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Представитель ЦБ не исключила повышения ключевой ставки при необходимости. По ее словам, в ходе заседания Совета директоров ЦБ, посвященного ключевой ставке, звучали предложения поднять ее до 19 и даже до 20%. Но большая часть выступила за повышение ставки до 18%. Кроме того, некоторые предложили оставить ее на уровне 16%.

Набиуллина также подчеркнула, что российская экономика все еще находится в состоянии перегрева. И риск его сохранения остается, отметила она. Кроме того, по словам главы ЦБ, Россия впервые столкнулась с циклическим перегревом экономики, когда требуется длительный период жестких денежно-кредитных условий. Она выразила уверенность в том, что без произошедшего повышения ключевой ставки Банка России экономика столкнулась бы со стагфляцией (ситуацией, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен).

Также Набиуллина обратила внимание на то, что увеличение доходов основной части населения повлекло за собой рост потребительного кредитования. Она указала на сокращение спроса на ипотеку в июле после завершения льготных программ. Вместе с тем, по словам главы ЦБ, «эти данные не показательны». Она считает, что граждане будут и дальше покупать жилье, но темпы станут более умеренными.

Набиуллина высказалась и об операциях с валютой на внебиржевом рынке. По ее словам, регулятор готов их проводить в рамках бюджетного правила. Представитель ЦБ подчеркнула, что Банком России сейчас не рассматривается вопрос возобновления публикации статистики объема внебиржевых торгов.

В пятницу, 26 июля, Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 б.п., до 18,00% годовых. Рост стал первым впервые за 7 месяцев. ЦБ объяснил это ускорением инфляции. По его данным, она складывается значительно выше прогноза Банка России, который был дан в апреле.