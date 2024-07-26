Набиуллина заявила о перегреве российской экономики

Экономика России все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки ЦБ РФ присутствовали бы риски стагфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Lenta.ru

«У нас есть модельные оценки, которые говорят о том, что в начале этого года масштаб перегрева был, наверное, максимальным с 2008 года», — сказала председатель ЦБ. Газета.Ru

При этом Набиуллина обратила внимание на исчерпание резервов рабочей силы и производственных мощностей. «Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции», — отметила глава Банка России. ТАСС