Стало известно, можно ли повлиять на передачу российских активов Украине

Россия не может напрямую повлиять на передачу своих замороженных активов Украине, рассказал «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, все же есть косвенный способ воздействия.

Эксперт объяснил, что экономика США держится на финансовых запасах других стран, которые хранятся в долларах. Штаты могут их отнять под предлогом того, что средства используются для финансирования терроризма.

Поскольку мы (с точки зрения США. — NEWS.ru) «страна-террорист», то у нас можно отнять. По большому счету под эту сурдинку можно загнать кого угодно, — объяснил политолог.



Специалист добавил, что также в США хотят отнять основные капиталы у России. Если так произойдет, другие страны могут не захотеть хранить свои средства в Штатах.

А если не захотят, не приведет ли это к тому, что в Америке деньги кончатся? Они уже давно ничего не производят, они живут именно на финансовом обороте. И здесь опасность для них очень велика, — подчеркнул Журавлев.



Однако есть вероятность, что Украина не получит ничего из замороженных российских активов, так как их потратят на оплату долгов перед Западом, заключил политолог.

Ранее Европейская комиссия выделила €1,5 млрд на закупки оружия для Украины в качестве первого транша из доходов от реинвестирования замороженных российских активов, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Напрямую Киев эти средства не получит.