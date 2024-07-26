Аналитики оценили эффект от решения ЦБ по ключевой ставке

Некоторые банки уже повысили ипотечные ставки в последние недели, и после решения Центрального банка они вырастут еще, но не более чем на 1%. Тем не менее, даже это приведет к повышению ставки по рыночной ипотеке до уровня, который станет слишком высоким для большинства желающих приобрести жилье, — отметил в интервью "Известиям" директор компании Ильдар Хусаинов.

По мнению эксперта, такая ситуация вызовет существенное снижение интереса к вторичному жилью, а затем и к новостройкам, так как россиянам станет гораздо труднее продать свою недвижимость для улучшения жилищных условий.

Основная проблема, как считает специалист, заключается в том, что высокая ставка Центрального банка замедлит новое строительство, в то время как на рынке будет наблюдаться накопление отложенного спроса.

Необходимость улучшения жилищных условий была и остается актуальной. Как только ситуация на ипотечном рынке изменится, ожидания покупателей выльются в массовый спрос, и существует риск, что текущее предложение не сможет его полностью удовлетворить. Это может привести к резкому увеличению цен на новые квартиры в будущем. Таким образом, в текущих условиях крайне важно предоставить девелоперам стимулы для запуска новых проектов, в том числе пересмотрев действующие принципы проектного финансирования. Эти принципы должны обеспечивать безопасность дольщиков при этом не создавая чрезмерной нагрузки на рынок жилья, — отметил эксперт.



В компании также сообщили, что с июля прошлого года средняя процентная ставка по ипотечным кредитам на вторичное жилье возросла с 11,1% до 18,07%. При сроке кредита в 30 лет и первоначальном взносе в 25% это привело к увеличению ежемесячных платежей на 57,6%, а общая сумма переплаты за весь период использования кредита возросла на 81%. Например, для кредита на сумму 6 миллионов рублей ежемесячный платеж вырос с 57 593 до 90 768 рублей.

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Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 18%. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора.

Так, решение совпало с прогнозами многих экспертов. В частности, аналитики, опрошенные РБК, отмечали, что широкий шаг необходим в связи с большим отклонением инфляции от прогноза Банка России, увеличением инфляционных ожиданий населения и продолжающимся ростом кредитования.

В июне Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Тогда ЦБ отмечал, что годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. О том, что ЦБ на заседании в июле будет обсуждать варианты повышения ставки до 17 или 18%, ранее сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Высокая ключевая ставка еще более замедлит активность на рынке недвижимости, но позже может привести к росту спроса на жилье из-за высоких доходов населения по банковским вкладам. Снижение цен на квартиры при этом маловероятно, считают эксперты.

Повышение ключевой ставки было ожидаемым решением регулятора, говорит президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Инфляция, по официальным данным, повысилась до 8,59% в июне после 8,30% в мае. На этом фоне Банк России старается сдержать давление денежной массы на рынок.

После повышения ставки ЦБ сложнее всего придется реальному сектору экономики, не работающему в отраслях, которые поддерживает государство, отмечает эксперт. Для них стоимость привлечения кредитных ресурсов и до повышения была запредельна. Но на фоне нынешней ключевой ставки в развитии и даже просто в сохранении бизнеса придется рассчитывать только на собственные силы.

Серьезное охлаждение можно ожидать и на рынке недвижимости. Завершение программы ипотеки с государственным участием и изменение условий для остальных видов льготного жилищного кредитования скажется на рынке жилищного строительства уже осенью. Причем надеяться на обвальное снижение цен не приходится - себестоимость квадратного метра росла последние годы вслед за стоимостью стройматериалов. Тем, кто все-таки хочет улучшить свои жилищные условия, можно следить за акциями застройщиков - там возможно снижение цен на отдельные объекты.

"Но есть и хорошая новость. Давно уже ставки по депозитам не были так привлекательны для населения, - говорит Кулаков. - Насколько тренд с высокой ключевой ставкой сохранится? Скорого и быстрого понижения, как это было в 2022 году, ждать не стоит. Наиболее вероятный возврат к снижению ставки произойдет, судя по сегодняшним вводным, в 2025 году".



Рыночные ипотечные ставки в ближайшее время вырастут до "заградительных" 22-23%, отмечает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустам Азизов.

"Разрыв между ставками по льготным ипотечным программам и ключевой ставкой заметно увеличится. С семейной ипотекой, например, он составит теперь 12%, однако для государства еще до повышения ключевой ставки до 16% столь значительное субсидирование превращалось в чрезмерные расходы бюджета. Теперь же адресные льготные программы может ожидать ухудшение условий", - отметил Азизов.



Еще сильнее снизится доступность рыночной ипотеки, которую в последние месяцы начали субсидировать девелоперы. Так вместо 20-21% можно было получить субсидированную ставку в размере 11-13% на весь срок кредита или еще более низкую ставку на льготный ипотечный период, например на время строительства.

"При повышении ключевой ставки до 18% рыночные ипотечные ставки составят 22-23%, а спрос на рыночную ипотеку сократится до околонулевых значений. Не исключен сценарий, когда спрос из-за низкой доступности ипотеки снизится до 50% относительно мая нынешнего года", - отметил эксперт.



Ставка в 16% уже стала критичной для рыночной ипотеки, говорит вице-президент по маркетингу и продажам федерального девелопера DOGMA Илья Витковский. Поэтому сегодняшнее ожидаемое повышение не окажет значительного влияния на продажи новостроек.

"Июльское падение продаж на 30-40% относительно июня скорректировало рынок, дальнейшего снижения мы не ожидаем. Более того, конец месяца показывает некоторое оживление на рынке", - отмечает эксперт.



Основным драйвером продаж, по его мнению, есть и останется семейная ипотека. Кроме того, застройщики предлагают рассрочку и траншевую ипотеку.

Размер ключевой ставки влияет на экономику в целом, и, естественно, оказывает серьёзное влияние на рынок недвижимости, отмечает директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. От ключевой зависит стоимость заёмных средств как для девелоперов, так и для конечных потребителей. Для девелоперов это отражается на стоимости самого процесса строительства, а для клиентов - на стоимости квартир и размере процентных ставок по ипотечным кредитам.

Доля ипотечных сделок на московском рынке недвижимости с каждым годом растёт, говорит Новиков. Во втором квартале нынешнего года объём сделок с применением ипотеки составил 72,4%, поэтому колебания ключевой ставки, конечно же, отражаются на спросе и динамике реализации. Серьёзные повышения ключевой ставки всегда приводят к охлаждению спроса, который тем не менее через некоторое время приходит к балансу за счёт того, что девелоперы оперативно реагируют на изменения и совместно с банками разрабатывают для клиента альтернативные способы приобретения недвижимости.

"При этом мы не думаем, что на этот раз изменение ключевой ставки уже как-то серьёзно скажется на рынке, поскольку после отмены льготной программы "Господдержка-2020" рынок уже находится в состоянии адаптации к новым условиям. За счёт того, что ставки по вкладам сейчас достаточно высокие, многие клиенты направили имеющиеся у них денежные средства на вклады для формирования первоначального взноса и заняли выжидательную позицию. По мере накопления средств эти клиенты будут возвращаться на рынок для того, чтобы решить свой квартирный вопрос. Девелоперы же будут продолжать разрабатывать различные программы, позволяющие клиентам снизить высокие ежемесячные платежи, чтобы те после снижения ключевой ставки, смогли рефинансировать ипотечный кредит на более выгодных условиях", - поясняет Новиков.



Центробанк впервые с декабря прошлого года на сегодняшнем заседании принял решение о повышении ключевой ставки - с 16% до 18%. Это напрямую скажется на стоимости автокредитов, которые остаются одним из основных драйверов российского авторынка.

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, вследствие повышения ключевой ставки стоимость кредитов станет менее выгодной для потребителей, поэтому многие автомобилисты поспешили заключить сделки заранее.

Как рассказал "РГ" заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей, официальные франшизы Ренат Тюктеев, ключевая ставка ЦБ является одним из триггеров, влияющих на продажи новых автомобилей. Ее повышение усложнит работу с кредитными сделками, где доля в китайских марках достигает 80%, усугубит расходы дилеров на стоки выкупленных автомобилей. При таком сценарии рынок не будет расти.

"Вторым ударом по кредитным сделкам можно считать ужесточение требований к заемщикам. На данном фоне автомобили, безусловно, продолжат дорожать, основной период роста - осень этого года, в среднем цены вырастут на 200 тыс. рублей", - комментирует Ренат Тюктеев.



В свою очередь, генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отмечает, что увеличение ключевой ставки может привести к росту стоимости автокредитов, что спровоцирует падение спроса на автомобили. Важную роль в таком случае сыграют маркетинговые кампании и автопроизводителей, и официальных автодилеров.

Согласно прогнозу генерального директора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, при повышении ключевой ставки до 18% и отсутствии дополнительного финансирования льготных программ автокредитования в 2024 году может быть продано 1,1 млн новых машин, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.

Повышение ставки до 18% погубит строительный бизнес, уверен финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что особенно сложно в таких условиях придется малому и среднему бизнесу. По его словам, затруднятся процессы импортозамещения и экономического развития.

Особенно сложно придется малому и среднему бизнесу. Соответственно, затруднятся процессы импортозамещения и экономического развития. Проблемы будет переживать преимущественно строительный комплекс со всеми вытекающими последствиями, — пояснил Беляев.



Экономист отметил, что такая ставка отрицательно скажется на взятии ипотеки в условиях сокращения количества льготных программ. По словам эксперта, ставка до 18% является запретительной для экономики любой страны. Он предупредил, что повышение скажется на всех. Как уточнил Беляев, при подобной ключевой ставке и даже выше существовать могут только крупные предприятия.

Крупные предприятия могут и по более высоким ставкам заплатить кредит. А вот малый и средний бизнес ограничен в такого рода средствах. Для него есть какие-то отдельные программы, но они доступны далеко не всем. А с потребительским рынком: для ипотеки это запретительная ставка, льготная ипотека у нас до минимума сведена, — заключил экономист.



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Центробанк России может снизить ключевую ставку к концу 2024 года, предположил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что ожидается снижение количества потребительских кредитов. В связи с этим, по его словам, инфляционные процессы должны пойти в обратную сторону.

Я рассчитываю, что это последнее решение Центробанка. Думаю, сейчас пыл кредитования, особенно потребительского, снизится. Соответственно, инфляционные процессы начнут движение в обратную сторону. Я рассчитываю, что к концу года Центробанк уже может снизить ключевую ставку, — пояснил Аксаков.



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