Первые молдавские товары через торговый дом привезли в Россию

Первые товары молдавских производителей (фрукты) через торговый дом Молдавии привезли в Россию. Об этом сообщил руководитель оппозиционного блока страны «Победа» Илан Шор журналистам, передает ТАСС.

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Он рассказал, что торговый дом уже начал действовать.

«Первые товары уже были привезены в Российскую Федерацию — это фрукты, которые уже сегодня продаются в России», — сказал Шор.



Молдавский торговый дом открылся в РФ 29 мая. Решение о его появлении в стране, как заявлял глава «Победы», было принято в связи с отсутствием у молдавских предприятий возможности сформировать действенные отделы продаж и логистики для представления своих товаров на рынке РФ. Он отмечал, что торговый дом будет заниматься построением договоренностей с разными розничными сетями, а также обеспечением логистики.

Его задача, по словам Шора, — восстановление части закрытых перерабатывающих сельхозпредприятий республики.

До этого правительство Гагаузии пообещало помочь аграриям с заходом в крупные торговые сети РФ.