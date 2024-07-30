Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что правительство Украины в 2025 году намерено ограбить регионы, изъяв у местного самоуправления миллиарды гривен.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас начинается обсуждение бюджетной декларации на 2025 год. И опять нас, местное самоуправление, хотят пограбить», — поделился Филатов.



Он добавил, что регионы подписали меморандум, согласно которому берут на себя разницу в тарифах. За это государство компенсирует регионам 4% от подоходного налога для физлиц.

Но на 2025 год украинские министры подают бюджетную декларацию, где 64% превращаются в 60%, а 4% «теряются где-то по дороге». Для Днепра, отметил Филатов, эта сумма составит 600 млн гривен (более $14 млн).

24 июля послы стран Европейского союза (ЕС) утвердили инициативу о выделении Украине €4,2 млрд бюджетной помощи.

22 июля глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель говорил, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа.