Евросоюз готовит двухэтапную стратегию в сфере торговли с США и на случай нового президентства Дональда Трампа, пишет Financial Times (FT). Lenta.ru

По информации газеты, Брюссель намерен принять требования новой администрации США, но готов ужесточить подход, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на различные товары. В ЕС считают, что это станет хорошим ответом на планы Трампа ввести пошлину в 10% на всю продукцию из Европы. Говорит Москва

Если Трамп вновь возглавит США, ЕС свяжется с его командой, чтобы обсудить, какие группы американских товаров Евросоюз мог бы закупать в большом количестве и таким образом сбалансировал торговое сальдо между союзом и американским государством. Если Трамп все же повысит пошлины, Еврокомиссия предоставит Соединенным Штатам список товаров, пошлины на которые сообщество может в ответ поднять вдвое и более. Газета.Ru