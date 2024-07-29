Названа главная тема ВЭФ-2024

Главная тема Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности», заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков. Его слова привели в фонде «Роскогресс», передает агентство «Прайм».

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По словам Кобякова, Восточный экономический форум является важнейшей площадкой для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР», - отметил Кобяков.



Он подчеркнул, что новые возможности и перспективы для всего макрорегиона будут созданы благодаря объединению усилий всех заинтересованных сторон. Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 3–6 сентября.