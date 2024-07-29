Запад ошеломлен успехами российской экономики

Россия смогла сохранить положительное сальдо торгового баланса. Так, экономика страны демонстрирует рост вопреки рестрикциям со стороны западных стран, заявил обозреватель Хусейн Саммур в статье для Al Mayadeen.

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Эксперт утверждает, что страна развивалась за счет условий, созданных антироссийскими ограничениями. Подчеркивается, что санкции сократили доходы России от экспорта и снизили объемы импорта, но в 2022-2023 годах государство достигло рекордного профицита внешней торговли.

По итогам прошлого года Россия попала в рейтинг стран с положительным сальдо торгового баланса. Она заняла в рейтинге Всемирного Банка седьмое место с результатом в $121 млрд (всего в списке числятся 10 стран). Отмечается, что чуть более 40 стран в мире имеют торговый профицит, а торговый дефицит зафиксирован в 72 государствах.

Ранее председатель правительства страны Михаил Мишустин заявил, что в России валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам пяти месяцев вырос на 5%.