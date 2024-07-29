Финляндия прекратила закупки СПГ из России

Gasum прекратила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России, как и намеревалась, сообщила компания.

Июньские санкции ЕС запрещают покупку или импорт СПГ из России через терминалы Евросоюза без подключения к газовой сети ЕС.

"Gasum выполняет все санкции и прекратил покупку российского СПГ", - говорится в сообщении.



Как отмечает компания, у Gasum есть долгосрочный контракт с "Газпром экспортом" на условиях "бери или плати", что подразумевает платеж за определенный объем газа независимо от его получения.

"Санкции ЕС не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с "Газпром экспортом", но означают форс-мажор по покупке или импорту российского СПГ через терминалы вне сети", - отмечается в сообщении.



При этом Gasum покупает СПГ из различных источников, в том числе с завода Risavika в Норвегии, также приобретает его по всему миру через терминалы в Центральной Европе.

Компания также отмечает, что у нее был долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпром экспортом" по трубопроводу, однако с мая 2002 года газ из РФ не поступает, а в мае 2023 года Gasum расторгла контракт.

О санкциях

24 июня Совет Европейского союза одобрил 14-й пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на покупку или импорт сжиженного природного газа из России через терминалы Европейского союза, не подключенные к газовой сети ЕС.

В мае 2022 года "Газпром экспорт" приостановил поставки трубопроводного газа по контракту с Gasum, так как Финляндия не произвела оплату за апрель того же года и отказалась осуществлять платежи в рублях. После этого Gasum заявила, что не намерена выполнять требование "Газпрома" об оплате поставленного газа в рублях и решила подать заявление в суд, чтобы провести разбирательство относительно текущего контракта с "Газпром экспортом", который действует до конца 2031 года.

Осенью 2023 года Арбитражный суд Стокгольма признал указ президента РФ о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту, а также обязал Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более €300 млн за поставки газа. Однако суд также решил, что Gasum не обязана платить за российский газ в рублях, а стороны должны продолжить переговоры по урегулированию ситуации с поставками.