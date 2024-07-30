Что будет с рублем в августе: эксперты дали прогноз

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский в беседе с изданием Life сообщил об отсутствии фундаментальных факторов влияния на курс валют, которые резко поменялись. Он ожидает некоторого укрепления рубля до 85 за доллар и движения в коридоре 85–90.

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О динамике валютного рынка рассказал и независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин. По его словам, в предстоящем месяце влиять на курс нацвалюты будут торговый баланс и условия для трансграничных платежей. Как указал собеседник, проблемы с последними, особенно среди импортеров, могут повлечь за собой избыток валюты на рынке.

Собеседник отметил, что в начале осени Россия сократит экспорт нефти в рамках соглашений с ОПЕК+. Это сокращение экспортной выручки повлияет на рубль, что приведет к ослаблению валюты, отметил эксперт. Курс рубля составит 91–94 рубля за доллар, 96–100 рублей за евро и 12,2–13 рублей за юань, подчеркнул Пичугин.

Среди основных событий на рынке - прохождение налогового периода и заседание ФРС 31 июля, отмечают эксперты. В «БКС Мир инвестиций» отметили, что первый фактор лишает российскую валюту поддержки. Там считают, что биржевой юань после 1 августа может подойти к 12 рублям, а официальные курсы рубля к доллару и евро — в район 88 и 95 соответственно. При этом решение на заседании ФРС понизить ставки могут ослабить позиции доллара к другим валютам, добавили в компании.

Накануне Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 30 июля, на уровне ₽86,5554, евро — ₽94,1381, юаня — ₽11,8567.