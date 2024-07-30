В Совфеде поддержали закон о совершенствовании налоговой политики

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал и рекомендовал палате регионов одобрить правительственный закон, касающийся реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Он предусматривает меры по совершенствованию налоговой политики в сфере администрирования, меры в части уплаты НДФЛ, а также нормы, направленные на поддержку российских компаний.

Одна из содержащихся в законе новелл — сокращение пороговых требований к участникам налогового мониторинга, в частности к размеру оборота и активов — с 1 миллиарда до 800 миллионов рублей, а по уплаченным налогам — со 100 миллионов до 80 миллионов рублей, передает ТАСС.

Также закон устанавливает централизованную передачу сведений о многодетных семьях в Федеральную налоговую службу (ФНС), благодаря чему они смогут проактивно получать льготы по имущественным налогам.

Что касается совершенствования оплаты НДФЛ, от его взимания освобождаются доходы в виде жилья (земельного участка), полученного из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой, а право на налоговый вычет распространяется на расходы на оплату медицинских услуг, оказанных детям, признанным судом недееспособными.

Кроме того, законом вносит изменения в особенности взимания с организаций налога на прибыль. Так, поправки предполагают исключение требования о выполнении условия о составе активов эмитента в отношении операций по реализации небольших пакетов обращающихся акций для применения нулевой ставки. Сейчас для применения нулевой ставки необходимо, чтобы не более 50% активов организации состояли из находящейся в России недвижимости.