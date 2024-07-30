Стало известно, как выросли цены на газировку в РФ

Цены на колу в России взлетели на 21% после ухода Coca-Cola и Pepsi. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные подсчетов ресурса «Чек Индекс», крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

За два года после прекращения производства брендов Coca-Cola и Pepsi в России цены на аналогичные напитки значительно выросли. В июне 2024 года средняя цена газировки со вкусом колы составила колы составила ₽146 за бутылку, что на 21% больше, чем в июне 2022 (₽113).

При этом летом 2023 года напитки со вкусом колы в несетевой рознице дешевели. В июне 2023 года бутылка объемом 0,5 л стоила ₽72, что на 10% меньше, чем в начале лета 2022 года. Это было связано с появлением на рынке напитков, замещающих классическую колу в низком ценовом сегменте после ухода международного бренда.

Одной из главных причин роста цен на колу стало введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года. Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков отметил, что акциз в ₽7 за литр привел к увеличению затрат производителей, что отразилось на стоимости продукции.

«Часть компаний выпускает колу с пониженным содержанием сахара и не попадает под акцизное регулирование. Но использование сахарозаменителей более затратно, что привело к росту цен», — объяснил Новиков.



Средняя цена зарубежной колы составляет ₽200 за бутылку, что также увеличивает медианную цену по категории, отметило издание.

До этого врач терапевт-диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина рассказала, что в жару не следует пить напитки с высоким содержанием сахара, кофе и энергетики, так как они могут усилить жажду и нагрузку на сердце. Также она предупредила, что алкоголь, включая пиво, не подходит для утоления жажды в жаркую погоду.