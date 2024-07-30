Потребление алкоголя в Европе снизилось за счет россиян

Европа остается самым пьющим регионом мира с потреблением 9,2 литра чистого спирта на каждого человека старше 18 лет в год. Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пишет РБК Вино.

Эксперты проанализировали 53 страны региона. При этом оказалось, что европейские мужчины выпивают почти в четыре раза больше, чем женщины — 14,9 против 4 литров спирта в год. Всего в Европе 470 миллионов употребляющих алкоголь — к ним ВОЗ относит людей, кто хотя бы раз выпивал спиртные напитки в течение последнего года. Два из трех взрослых выпивают регулярно, каждый десятый европеец страдает расстройством, связанным с употреблением алкоголя, а 5,9 процента населения страдают алкогольной зависимостью.

С 2010 года среднее потребление алкоголя в регионе снизилось на 10 процентов, однако произошло это только лишь за счет небольшого количества стран. В их число входят такие густонаселенные государства как Россия, Турция и Украина, где властями «были приняты решительные меры по повышению акцизов на алкоголь и ограничению его доступности», отметили в ВОЗ.

В ЕС же не отмечено существенного снижения уровня употребления алкоголя.