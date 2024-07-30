Набиуллина назвала сроки массового внедрения цифрового рубля

При успешном тестировании цифрового рубля его массовое внедрение возможно с июля 2025 года, заявила в ходе выступления в Совете Федерации глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас я могу сказать, что если все и дальше пойдет по нашему плану, мы успешно осуществим "пилоты". Сможем перейти от "пилота" к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года. Мы нацелимся именно на эти даты, но это будет постепенный процесс. Постепенный процесс использования цифровых рублей", - сказала она.



Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что платформа цифрового рубля в рамках "пилота" показала работоспособность и функциональность.

Банк России с 15 августа 2023 года реализует пилотный проект с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит при участии около 600 физических лиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.