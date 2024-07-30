Набиуллина назвала дату внедрения цифрового рубля

Если цифровой рубль будет успешно протестирован в России, его массово внедрят в июле 2025 года. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации, передают «Известия».

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Как отметила представитель регулятора, ЦБ нацелен именно на эти даты. Однако, как уточнила она, это будет постепенный процесс.

Набиуллина также утверждает, что люди привыкнут к использованию новой формы валюты через пять-семь лет. Она сообщила о наличии явных преимуществ от использования цифрового рубля. Речь идет о бесплатных переводах для граждан и низких комиссиях для бизнеса в сравнении с картами.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании специальной электронной платформы. Теперь российский рубль будет представлен в трех формах — наличной, безналичной и цифровой. Закон вступит в силу уже 1 августа 2023 года.

Цифровой рубль ― это уникальный цифровой код, хранящийся в цифровых кошельках на специальной платформе Центрального банка. Это те же самые деньги, с помощью которых можно будет заплатить за товары и услуги, их можно отправлять в виде перевода или откладывать.