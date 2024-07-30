Эксперт оценил идею о введении квот на продажу бензина в РФ

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России квот на продажу бензина.

Ранее в Госдуме предложили ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке. Согласно инициативе, этот механизм позволит обеспечить топливом стратегически важные отрасли экономики страны. С таким обращением к вице-премьеру РФ Александру Новаку обратился зампред ГД Борис Чернышов, передавали «Известия». Вице-спикер Госдумы отметил, что для ежеквартальной разработки квот необходимо создать правительственную комиссию. Ее члены должны руководствоваться потребностями рынка и ключевых отраслей. Чернышов также предложил штрафовать нефтяные компании, которые не будут выполнять установленные меры.

Когда говорят о квотировании, то подразумевается, что на внутреннем рынке якобы физически не хватает топлива, поэтому оно дорожает. Но это не так. Мы производим вдвое больше дизеля, чем потребляем. Кроме того, около 90% производимого в РФ бензина поставляется на внутренний рынок, что закрывает все потребности, а на экспорт идет только 10%. Таким образом, у нас внутренний рынок физически полностью обеспечен. Цены повышаются не из-за этого. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

В России действует такая формула расчета цены на бензин в рознице, при которой квотирование поставок и продажи топлива на бирже не играют существенной роли, подчеркнул специалист.

«В стоимости литра бензина или литра дизеля у нас порядка 80% составляют всевозможные налоги, сборы и акцизы - все то, что идет федеральный или региональный бюджет», - отметил он.



Эксперт подчеркнул, что правительство нацелено на недопущение роста стоимости топлива на АЗС выше инфляции.

«Ежегодно так и происходит: в среднем по году рост цен укладывается в уровень инфляции», - сказал эксперт.



При повышении стоимости нефти на мировом рынке российским компаниям не становится выгоднее продавать ее за рубежом, подчеркнул Юшков.

«У нас существует механизм демпфирующей надбавки. Это означает, что нефтяникам возвращают часть уплаченных ими налогов (делают налоговый вычет) в размере разницы между ценой на топливо на мировом рынке и той ценой, которое государство хочет видеть на внутреннем рынке. Соответственно, меняя размеры выплат, государство регулирует цены на внутреннем рынке. И этот демпфер меняется каждый месяц – в зависимости от ситуации на мировом рынке», - рассказал эксперт.



Самый простой способ снизить стоимость топлива в российской рознице – сократить размер акцизов, добавил он.

«Но они, наоборот, растут. За последние 7-8 лет акцизы выросли в разы. Однако если акцизы снизят, то пострадают доходы бюджета, который в настоящее время является дефицитным», - заключил специалист.



Вице-премьер России Александр Новак ранее рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в сезон высокого спроса на бензин.