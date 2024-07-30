Мишустин рассказал о дисбалансе на рынке труда России

Дисбаланс наблюдается на рынке труда в России, несмотря на рекордно низкий (менее трех процентов) уровень безработицы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отметивший, что сбалансировать ситуацию позволит работа в рамках нацпроекта «Кадры». Об этом сообщает ТАСС.

Говоря о наличии диспропорций в сфере занятости, глава правительства отметил, что «предприятиям реального сектора нужны сотрудники в первую очередь инженерных специальностей». Мишустин указал, что во время его поездок в регионы собеседники регулярно поднимают кадровый вопрос .

Премьер подчеркнул необходимость создания гибкой и эффективной системы подготовки специалистов, ориентированной на запросы экономики — для того, чтобы понимать, какие работники будут требоваться в перспективе трех-пяти лет, сейчас разрабатывается прогноз кадровой потребности, который напрямую свяжут с контрольными цифрами приема в вузы и колледжи.

Ранее о том, что основной проблемой российской экономики является нехватка рабочей силы не раз говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, с дефицитом кадров сталкиваются две из трех компаний в России, а хуже всего ситуация обстоит в обрабатывающей промышленности.