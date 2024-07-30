На Украине выдвинули Словакии условие для решения проблем с нефтью

Власти Украины готовы рассмотреть вопрос возобновления транзита российской нефти при условии, если Словакия активизирует механизм, обозначенный в договоре Украины об ассоциации с Евросоюзом, заявил замминистра энергетики Украины Роман Андарак. По его словам, которые передает Reuters, до нынешнего момента условия соглашения не были выполнены.

Украинская сторона готова решить возможные проблемные аспекты на уровне экспертов, если словацкая сторона активирует соответствующий механизм, предусмотренный договором об ассоциации, — заявил Андарак.



Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о диалоге с российским коллегой Сергеем Лавровым по вопросу решения Киева прекратить транзит нефти из России. Он подчеркнул, что такими действиями Украина нарушает договор об ассоциации с Евросоюзом, а также угрожает энергетической безопасности Венгрии

До этого Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию в связи прекращением Украиной транзита российской нефти. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ультимативном порядке сообщил, что на реакцию у ЕК есть три дня.