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На Украине выдвинули ультиматум Словакии в деле о транзите нефти из России

Власти Украины готовы рассмотреть вопрос возобновления транзита российской нефти при условии, если Словакия активизирует механизм, обозначенный в договоре Украины об ассоциации с Евросоюзом, заявил замминистра энергетики Украины Роман Андарак. По его словам, которые передает Reuters, до нынешнего момента условия соглашения не были выполнены.

На Украине выдвинули Словакии условие для решения проблем с нефтью
© News.ru
Украинская сторона готова решить возможные проблемные аспекты на уровне экспертов, если словацкая сторона активирует соответствующий механизм, предусмотренный договором об ассоциации, — заявил Андарак.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о диалоге с российским коллегой Сергеем Лавровым по вопросу решения Киева прекратить транзит нефти из России. Он подчеркнул, что такими действиями Украина нарушает договор об ассоциации с Евросоюзом, а также угрожает энергетической безопасности Венгрии

До этого Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию в связи прекращением Украиной транзита российской нефти. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ультимативном порядке сообщил, что на реакцию у ЕК есть три дня.

Экономика
Петер Сийярто
Сергей Лавров
Еврокомиссия
ЕС