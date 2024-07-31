Стало известно о возможном повышении цен на отопление в Москве

В Москве захотели провести энергосберегающую реформу с целью привлечения инвестиций, сообщает «Коммерсант». При этом нововведение может привести к повышению тарифов на 39%.

Один из вариантов реформы предполагает передачу прав инвесторам, вкладывающим средства в систему отопления Новой Москвы, на установление тарифов, превышающих уровень инфляции. В городской мэрии отмечают, что экономически обоснованная цена на отопление вырастет на 39% по сравнению с нынешними тарифами. Однако рассматривается вариант постепенного увеличения цен как компромиссное решение.

Ранее стало известно, что жителям 90 домов столичного района Богородское вернут почти 32 млн рублей после жалоб на завышенные тарифы за отопление. Жители обратились к депутату Мосгордумы Михаилу Тимонову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и написали жалобу в Мосжилинспекцию.

С 1 июля в России тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства будут проиндексированы в среднем на 10%, сообщал ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Повышение тарифов ЖКХ традиционно происходит в июле, однако в 2023 году его не было и россиян ждет первая индексация цен на ЖКУ за полтора года. Она может быть связана с ростом себестоимости продукта, инфляцией и колебаниями курса рубля.

До этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что установка и использование счетчиков помогут сэкономить на коммунальных платежах в летний период. По его словам, в этом случае плата будет производиться только за действительно потребленные услуги.