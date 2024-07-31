Стало известно, как Украина собирается решить проблему с финансами

Политолог Василий Стоякин заявил об отсутствии у Украины возможности самостоятельно покрыть свои финансовые потребности, передает РИА Новости.

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По его словам, налоги в стране должны поднять только в предстоящем году. Также собеседник заявил, что при успешной продаже на аукционах приватизация необходимых денег не принесет. Кроме того, за полгода успеть договориться с инвесторами вряд ли удастся, отметил Стоякин. Он ожидает, что власти Украины вновь попросят у партнеров помощи. При этом Киев ее с большой долей вероятности получит, заявил политолог.

Накануне сообщалось, что Украине удалось согласовать с Международным валютным фондом (МВФ) инициативы о повышении налогов, которые необходимы для продолжения финансовой поддержки со стороны Запада. Соответствующей информацией поделился в беседе с РБК-Украина министр финансов страны Сергей Марченко.

Ранее компания Fitch пересмотрела рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте, изменив его с уровня СС (высокая вероятность дефолта) до С (дефолт неизбежен), говорится в релизе международного агентства.