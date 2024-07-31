Экспорт товаров из Турции в Россию в первом полугодии 2024 года резко упал, снизившись на 28,3 процента к тому же периоду 2023-го. Об этом со ссылкой на данные TurkStat сообщает РБК. Lenta.ru

В июне Турция отправила продукцию на 670 млн долларов, что почти на 30% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года. Говорит Москва

Основная причина сокращения товарооборота между странами заключается в санкциях. По словам турецких поставщиков, торговля с Россией превратилась в настоящий кошмар из-за регулярных блокировок банковских счетов и угроз со стороны Запада. Газета.Ru